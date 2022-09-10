Florya durağında metrobüs arızası seferlerde aksamaya neden oldu Güncel Haberler Florya durağında arıza yapan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Florya durağında arıza yapan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs, Florya durağında henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Arıza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanırken seferler kontrollü olarak diğer şeritten çift yönlü yapılmaya çalışılıyor. Metrobüsteki arıza ve aksama nedeniyle durakta yolcu yoğunluğu oluştu. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Türetken Zincirlikuyu Güncel Haberler

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