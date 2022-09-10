Florya durağında metrobüs arızası seferlerde aksamaya neden oldu
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Florya durağında arıza yapan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Florya durağında arıza yapan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs, Florya durağında henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.
Arıza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanırken seferler kontrollü olarak diğer şeritten çift yönlü yapılmaya çalışılıyor.
Metrobüsteki arıza ve aksama nedeniyle durakta yolcu yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel