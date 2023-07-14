Florya'da Metrobüs Arızası Nedeniyle Seferlerde Aksama

Florya'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, Florya durağında arızalandı. Arıza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanırken, diğer metrobüslerin durağa yanaşamamaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürüdü. Seferdeki metrobüsler, arızalanan aracın bulunduğu noktayı aşmak için ters istikamette ilerleyerek Florya durağına ulaştı. Ekiplerin arızalı metrobüsü çekmesinin ardından seferler normale döndü.