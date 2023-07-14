Üye Girişi
Haberler

Florya'da Metrobüs Arızası Nedeniyle Seferlerde Aksama

Güncel Haberler

Florya'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, Florya durağında arızalandı. Arıza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanırken, diğer metrobüslerin durağa yanaşamamaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürüdü. Seferdeki metrobüsler, arızalanan aracın bulunduğu noktayı aşmak için ters istikamette ilerleyerek Florya durağına ulaştı. Ekiplerin arızalı metrobüsü çekmesinin ardından seferler normale döndü.

Florya'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, Florya durağında arızalandı. Arıza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanırken, diğer metrobüslerin durağa yanaşamamaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürüdü.

Seferdeki metrobüsler, arızalanan aracın bulunduğu noktayı aşmak için ters istikamette ilerleyerek Florya durağına ulaştı.

Ekiplerin arızalı metrobüsü çekmesinin ardından seferler normale döndü.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

Beylikdüzü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title