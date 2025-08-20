Florya Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarılarak Yeşilköy Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Florya açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Florya önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
İzmir'in 40 günlük suyu kaldı

O büyükşehirde tehlike çanları çalıyor! 40 günlük su kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

CHP'den istifa eden başkanın sözleri AK Partilileri coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.