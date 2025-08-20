Florya Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarılarak Yeşilköy Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Florya önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
