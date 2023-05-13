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Florya açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Florya açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu 8,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Marina Güncel Haberler

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