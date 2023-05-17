Florida Valisi, düzensiz göçmenlerle mücadele için Teksas sınırına asker gönderecek

ABD'nin Florida Valisi Ron DeSantis, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde"nin uygulanmasının kaldırılmasının ardından güvenliğin sağlanması amacıyla 1000'den fazla kolluk kuvvetinin Teksas sınırına konuşlandırılacağını duyurdu.

DeSantis tarafından yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçmenlerle mücadele ve güvenliği sağlamak amacıyla Teksas sınırına 800 Ulusal Muhafız, 200 kolluk kuvveti ve 101 eyalet polisi gönderileceği bildirildi.

Açıklamada, askerlerin yanı sıra 5 uçak, 17 insansız hava aracı, 2 mobil komuta aracı ve 10 botun da sınıra gönderileceği ifade edildi.

DeSantis, 2021'de Teksas ve Arizona eyaletlerinin talebi üzerine ABD'nin güney sınırına askeri destek sağlamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" gerekçe gösterilerek uygulamaya konulan Halk Sağlığı Yasası'nın bir bölümünü oluşturan "42. madde" düzenlemesi, insani koruma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmeleri için kullanılıyordu.

Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD medyasında Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmek için sınır dışı edilmeyi kolaylaştıran 42. maddenin uygulanmasının kaldırılmasını beklediği iddiaları yer almıştı.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ı Trump dönemini aratmayacak "göçmen karşıtı" politikalar uygulamakla suçluyor.

ABD'de "42. Madde" olarak bilinen Kovid-19 dönemi yetkilendirmesinin 11 Mayıs itibarıyla sona ermesiyle güney sınırında düzensiz göçmenlere yönelik tedbirler sıkılaştırılmıştı.

Sınır devriyesine yakalanan göçmenlerin kağıt ve mülakat işlemlerini hızlandırmak için 1100 yeni personel alınmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da ayrıca 42. Madde'nin sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.