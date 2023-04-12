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Florida İstilacı Hayvan Türleriyle Baş Edemiyor

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Florida ABD'de istilacı hayvan türlerinin en büyük sorun oluşturduğu eyalet. Yetkililer, istilacı türlerle mücadele için gönüllü avcılardan izleme yöntemlerine ve hatta egzotik türleri besleme programlarına kadar çeşitli yöntemler deniyor.

Florida ABD'de istilacı hayvan türlerinin en büyük sorun oluşturduğu eyalet. Yetkililer, istilacı türlerle mücadele için gönüllü avcılardan izleme yöntemlerine ve hatta egzotik türleri besleme programlarına kadar çeşitli yöntemler deniyor. Ancak bu mücadelenin yakın zamanda son bulması beklenmiyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Florida Güncel Haberler

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