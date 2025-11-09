Florida'da Polisten Kaçan Sürücü, Gece Kulübüne Girerek 4 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu
ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan 22 yaşındaki sürücünün, aşırı hızla gece kulübüne girmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan sürücünün otomobiliyle gece kulübüne girmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Tampa Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre otoyolda tehlikeli şekilde seyreden 22 yaşındaki sürücü, polislerin durdurma girişiminden kaçtı.
Sürücünün aşırı hızla şehir merkezine yönelerek aracıyla gece kulübüne girmesi sonucu 3 kişi kaza yerinde, bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel