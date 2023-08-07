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Florida'da kaybolan genç 35 saat sonra kurtarıldı

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ABD'nin Florida eyaletinde, küçük tekneyle Atlantik Okyanusu açıklarında kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anları sahil güvenliğin kameralarına yansıdı.

? ABD'nin Florida eyaletinde, küçük tekneyle Atlantik Okyanusu açıklarında kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anları sahil güvenliğin kameralarına yansıdı.

ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos'ta yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Charles Gregory adlı gencin Cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu'na doğru açıldığı ve akşamüzeri geri dönmemesi üzerine kendilerine kayıp olarak bildirildiği ifade edildi. Sahil güvenlik, Florida eyaletinin Atlantik Okyanusu açıklarında havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarında, 5 Ağustos Cumartesi günü Charles Gregory'i yarısına kadar su almış teknede sağ olarak tespit etti.

Yetkililer, Gregory'nin uzun süre suda kalmasına rağmen, herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Gencin denizde tespit edilme kurtarılma anları sahil güvenliğin kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Atlantik Okyanusu Florida Güncel Haberler

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