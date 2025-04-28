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Florida'da Feribot ile Tekne Çarpıştı: 1 Ölü

Florida'da Feribot ile Tekne Çarpıştı: 1 Ölü
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ABD'nin Florida eyaletinde feribot ile özel bir teknenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda birçok kişi yaralandı ve feribot yolcuları tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde feribot ile teknenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Clearwater Polis Departmanı açıklamasına göre, kentin Memorial Causeway Köprüsü yakınlarında feribot, özel bir tekneyle çarpıştı.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin feribottaki yolcuların tamamını tahliye ettiği aktarıldı.

Kazada 50 yolcu kapasiteli feribotun 42 kişi taşıdığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaralıların hepsi feribottan. Feribota çarpan özel tekne olay yerinden kaçtı." ifadesi kullanıldı.

Olaya yönelik ABD Sahil Güvenliğinin soruşturmayı yürüteceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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