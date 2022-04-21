Florida'da dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi - Haberler

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Florida'da dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Florida'da dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi ABD'nin Florida eyaletinde gölden çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir timsah, evlerin bahçelerinde gezindi.

- Florida'da dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde gölden çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir timsah, evlerin bahçelerinde gezindi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Venice'te yaşam alanından ayrılan timsah, girdiği bir mahalledeki evlerin bahçelerinde gezdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki timsahın evlerin önünde gezdiği anları cep telefonuyla kaydetti. Timsah bir süre sonra geldiği göle geri döndü.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Güncel, Haberler

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