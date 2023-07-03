Flo Yaz Koleksiyonu: Rahatlık ve Şıklık Bir Arada

Flo, yaz koleksiyonunda yer alan yumuşak tekstil, rahat tabanlı sneaker, terlik, sandalet ve çanta seçenekleri sunuyor. Kadınlar için renkli şeritlerle süslenmiş beyaz sneakerlar, erkekler için ise terlik, sandalet ve sneaker modelleriyle rahat ve şık kombinler mümkün. Tatil beldelerinin en rahat parçaları olan deniz şortları, braletler ve tişörtler ise yumuşak yapıları ve sade tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Küçük çocuklar için ise sandalet ve terlikler, enerjik renkleriyle uyum sağlıyor. Geniş iç hacimli çantalar ise eşyaları kolaylıkla toparlıyor ve desenli modeller plaj kombinlerine şıklık katıyor. Flo aksesuar koleksiyonunda yer alan şapkalar ise sahilde hem koruyucu hem de şık bir seçenek sunuyor.

Flo, yaz koleksiyonunda yer alan yumuşak tekstil, rahat tabanlı sneaker, terlik, sandalet ve çanta seçenekleri sunuyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, kadınlar için gündüzden geceye uzanan tüm kombinler Flo'nun renkli şeritlerle süslenmiş beyaz rengin hakimiyetindeki sneakerlar ile tamamlanıyor. Erkekler ise hem rahat hem de şık kombinlerini Flo'nun terlik, sandalet ve sneaker modelleriyle kullanabiliyor.

Tekstil koleksiyonunda yer alan, deniz şortları, braletler ve tişörtler tatil beldelerinin en rahat parçası oluyor. Yumuşak yapılarıyla adından söz ettiren modeller sade tasarımlarıyla da dikkati çekiyor. Küçük çocuklar için sandalet ve terlikler, pembe, lacivert, pudra, lila, mavi, haki ve beyaz renkleriyle miniklerin enerjileriyle uyum yakalıyor.

Çantalar ise geniş iç hacimleri sayesinde eşyaları kolaylıkla toparlıyor. Desenli çanta modelleri en sade plaj kombinlerine şıklık katıyor. Flo aksesuar koleksiyonunda yer alan şapkalar ise sahilde hem koruyucu hem de şık parça olmaya aday oluyor.