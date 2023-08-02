FLO'da Her Yaşa ve Tarza Uygun Yaz Koleksiyonu

FLO'da her yaşa ve tarza uygun sandalet, terlik, sneaker, tekstil ve plaj çantaları alıcılarını bekliyor. Kadınlar, gündüzden geceye uzanan tüm kombinleri FLO'nun renkli şeritlerle süslenmiş beyaz rengin hakimiyetindeki sneakerlar ile tamamlıyor. Stil sahibi erkekler ise hem rahat hem de şık kombinlerini FLO'nun her tarza hitap eden terlik, sandalet ve sneaker modelleriyle tamamlıyor. Miniklerin adımlarına renk katacak sandalet ve terlikler; pembe, lacivert, pudra, lila, mavi, haki ve beyaz renkleriyle miniklerin enerjileriyle uyum sağlıyor. Plajların vazgeçilmezi çantalar ise geniş iç hacimleri sayesinde eşyaları kolaylıkla toparlıyor. Desenli çanta modelleri, sade plaj kombinlerine şıklık katıyor. FLO aksesuar koleksiyonunda yer alan şapkalar ise sahilde hem koruyucu hem de şık parça oluyor.

FLO'da her yaşa ve tarza uygun sandalet, terlik, sneaker, tekstil ve plaj çantaları alıcılarını bekliyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, tatil günlerinde rahatlık ve şıklığınızdan ödün vermek istemeyenler, FLO'nun yaz koleksiyonunda yer alan tekstil, sneaker, terlik, sandalet ve çantalarını tercih ediyor.

Kadınlar, gündüzden geceye uzanan tüm kombinleri FLO'nun renkli şeritlerle süslenmiş beyaz rengin hakimiyetindeki sneakerlar ile tamamlıyor.

Stil sahibi erkekler ise hem rahat hem de şık kombinlerini FLO'nun her tarza hitap eden terlik, sandalet ve sneaker modelleriyle tamamlıyor. Tekstil koleksiyonunda yer alan; deniz şortları, braletler ve tişörtler tatil beldelerinin en rahat parçası oluyor.

Yumuşak yapılarıyla adından söz ettiren modeller sade tasarımlarıyla da dikkati çekiyor.

Miniklerin adımlarına renk katacak sandalet ve terlikler; pembe, lacivert, pudra, lila, mavi, haki ve beyaz renkleriyle miniklerin enerjileriyle uyum sağlıyor.

Plajların vazgeçilmezi çantalar ise geniş iç hacimleri sayesinde eşyaları kolaylıkla toparlıyor. Desenli çanta modelleri, sade plaj kombinlerine şıklık katıyor. FLO aksesuar koleksiyonunda yer alan şapkalar ise sahilde hem koruyucu hem de şık parça oluyor.