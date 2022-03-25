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FLAŞ//DÜZELTMEYLE YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
FLAŞ//DÜZELTMEYLE YENİDEN

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE FLAŞTA verilen "Eminevim" ifadesini "evim şirketleri" olarak düzeltiyoruz.

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

FLAŞTA verilen "Eminevim" ifadesini  "evim şirketleri" olarak düzeltiyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine Çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun  zincirleme suç kapsamına alınmasını da  içeren evim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren  torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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