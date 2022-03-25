FLAŞ//DÜZELTMEYLE YENİDEN
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE FLAŞTA verilen "Eminevim" ifadesini "evim şirketleri" olarak düzeltiyoruz.
ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE
FLAŞTA verilen "Eminevim" ifadesini "evim şirketleri" olarak düzeltiyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine Çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren evim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz.
Sizce Asgari Ücrete ikinci zam yapılmalı mı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel