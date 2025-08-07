12 Mehmetçiğin Şehit Olduğu Olaya İlişkin İdari Tahkikat Tamamlandı

MSB: 12 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili idare tahkikat süreci tamamlandı.Pençe Serisi Harekatların başladığı 2019 yılından, olayın yaşandığı 6 Temmuz 2025 tarihine kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 3 bin 764 mağaranın arama/tarama ve imhasının gerçekleştirildiği, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği, olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765'inci mağara olduğu, mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dahil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı, arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır.

