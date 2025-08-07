MSB'den 12 Mehmetçiğin Şehit Olduğu Olayla İlgili Açıklama

MSB: (12 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili) Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

