Flamingolarla ünlü Milas Tuzla Sulak Alanı'nda çevre temizliği yapıldı - Haberler

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Flamingolarla ünlü Milas Tuzla Sulak Alanı'nda çevre temizliği yapıldı

AA - Güncel
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Milas-Bodrum kara yolu kenarındaki Boğaziçi Tuzla Sulak Alanı'nda bir araya gelen bir grup çevre gönüllüsü, bölgede temizlik yaptı.

Milas-Bodrum kara yolu kenarındaki Boğaziçi Tuzla Sulak Alanı'nda bir araya gelen bir grup çevre gönüllüsü, bölgede temizlik yaptı.

Flamingolarıyla ünlü, 250'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alandaki eski yağhane binasında toplanan grup, ilk olarak tarihi binanın çevresini temizledi.

Daha sonra Boğaziçi mevkisindeki yolun her iki tarafında çevreye atılan çöpleri alan grup, yaklaşık iki saatte 33 poşet atık topladı.

Yol kenarına bırakılan çöp poşetleri Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındı.

Flamingolarla ünlü Milas Tuzla Sulak Alanı'nda çevre temizliği yapıldı

Flamingolarla ünlü Milas Tuzla Sulak Alanı'nda çevre temizliği yapıldı

Flamingolarla ünlü Milas Tuzla Sulak Alanı'nda çevre temizliği yapıldı

AA / Güncel

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