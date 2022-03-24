FLAMİNGOLARIYLA ÜNLÜ ALANDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Bargilya Tuzla Sulak Alanı'nda bir grup çevre gönüllüsü temizlik çalışması yaptı. 2 saat süren çevre temizliğinde 33 poşet çöp toplandı.

Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup çevre gönüllüsü, flamingolarıyla ünlü 250'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Boğaziçi Bargilya Tuzla Sulak Alanı'nda çevre temizliği yaptı. Eski yağhane binasında bir araya gelen grup, ilk olarak tarihi binanın çevresinde temizlik gerçekleştirdi. Daha sonra Boğaziçi mevkiine giden yolun her iki tarafında çevreye gelişigüzel atılan çöpleri temizleyen grup, yaklaşık 2 saatte 33 poşet çöp topladı. Yol kenarına bırakılan çöp poşetleri Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındı. (DHA)