Flamingolar Balıkesir sahillerini mesken tuttu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, sahillerdeki sulak alanlarda gezen Flamingolar ilgi odağı haline geldi. Flamingolar, Ali Çetinkaya Mahallesi Orjan ve Haberkent sahilini mesken tuttu.

Burhaniye'de Ali Çetinkaya Mahallesindeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresini mesken tutan flamingolar ilgi odağı oldu. Bazen denizde bazen de yöredeki sulak alanlarda gezen flamingoları seyreden vatandaşlar, onları çok seviyor. Bazı vatandaşlarda flamingoların fotoğraflarını çekiyor. Flamingoların yöreye renk kattıklarını anlatan arıcı Ramazan Salı, korunmalarını istedi. Flamingoları sevdiklerini anlatan Fatma Dinç, "Flamingoların güzelliği görülmeye değer. Yağmurlardan sonra göl olmuş buralar. Bu hayvanlar burada kalıcı. Devamlı duruyorlar. Zevk için gelip bunlara bakıyoruz. Hoşumuza gidiyor" dedi. Arıcı Ramazan Salı da, "Buraların baharı erken uyanıyor. Tabi bunun yanında deniz hayvanları var. Flamingolardan bahsediyorum. Onlar da bu yörenin güzellikleri. Bu bölgelerde biraz daha fazla bulunuyor. Onları gördükçe de onlardan da bir zevk alıyor insan. Hayvan sevgisi olan kişilerden bahsediyorum. Bunlara sahip çıkılması, öldürülmemesi yaşatılması lazım" diye konuştu.