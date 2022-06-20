Fkö Yetkilisi: Biden, Filistin Davasıyla İlgili Olarak Selefleriyle Aynı Politikayı İzliyor - Haberler

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Fkö Yetkilisi: Biden, Filistin Davasıyla İlgili Olarak Selefleriyle Aynı Politikayı İzliyor

Xinhua - Güncel
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Fkö Yetkilisi: Biden, Filistin Davasıyla İlgili Olarak Selefleriyle Aynı Politikayı İzliyor

RAMALLAH, 20 Haziran (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Salih Rıfat, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Filistin davasıyla mücadelede selefleriyle aynı politikayı izlediğini söyledi.

RAMALLAH, 20 Haziran (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Salih Rıfat, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Filistin davasıyla mücadelede selefleriyle aynı politikayı izlediğini söyledi. Rıfat, Filistin'in Sesi radyosuna verdiği demeçte "Biden yönetimi de tıpkı selefleri gibi, İsrail'e askeri ve mali destek sağlıyor ve ayrıca İsrail'e BM ve diğer uluslararası forumlarda siyasi destek ve koruma sağlıyor" diye konuştu.

Rıfat, İsrail ordusundan tam koruma alan İsrailli yerleşimcilerin günlük saldırılarına ek olarak, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı önlemlerini ve hak ihlallerini de sürdürdüğünü söyledi. Rıfat, Biden'ın seçim kampanyasında Filistin davasına dair verdiği sözlerin de yerine getirilmediğini belirtti. Rıfat, uluslararası bir konferans düzenlenmesi ve "büyük ülkelerin bu konferansa katılarak Doğu Kudüs başkent olacak şekilde 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasına yol açan BM kararlarını uygulaması" konusunda çağrıda bulundu.

Xinhua / Güncel

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