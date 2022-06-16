FKÖ yetkilisi, AB heyetiyle Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüştü

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreter Vekili Muhammed Hüseyin eş-Şeyh, Avrupa Birliğinden gelen heyetle Filistin davasına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Şeyh yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans'ın başkanlık ettiği üst düzey heyetle Ramallah'ta bir araya geldiklerini belirtti.

İsrail'in Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarında Müslüman ve Hristiyanların kutsallarına yönelik devamlı saldırıları hakkında heyete bilgi verdiğini aktaran Şeyh, iki devletli çözümü baltalayacak tek taraflı uygulamaların durdurulması çağrısında bulundu.

Heyete Filistin yönetiminin içinde bulunduğu mali kriz hakkında da bilgi aktaran Şeyh, Filistin'e desteğini sürdürdüğü için Avrupa Birliğine teşekkür etti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, 2021'de askıya alınan Filistin'e yönelik mali yardımların yeniden yapılacağını duyurmuştu.