FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, ABD'li yetkililerle Gazze saldırılarını görüştü

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Philip Gordon ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüştü.

Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne'nin de katılımıyla Ramallah'ta Gordon ile görüştüğünü duyurdu.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh, toplantıda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar, İsrail'in yürüttüğü savaşın ve Batı Şeria'daki eylemlerinin durdurulması gerekliliği, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği şiddet olayları, yasa dışı yerleşim birimleri ve Filistin'in vergi fonlarına el konulması konularının ele alındığını belirtti.

Şeyh, "Güvenliği, istikrarı ve barışı garanti altına alacak çözümün ( İsrail ) işgalinin sona erdirilmesi ve uluslararası meşruiyetin uygulanması" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 133'ü çocuk olmak üzere 553 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 300 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.