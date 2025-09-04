FKÖ'den UNESCO'ya Harem-i İbrahim Camisi İçin Koruma Çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni İsrail'in "sistematik" ihlallerinden koruma çağrısında bulundu.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi ve Filistin Somut ve Somut Olmayan Miras Ulusal Komitesi Başkanı Ali Zeydan Ebu Zühri, aşırı sağcı İsrail hükümet yetkililerinin Harem-i İbrahim Camisi avlusunda düzenlenen bir konferansa katılımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, başta UNESCO olmak üzere uluslararası toplum "İbrahim Camisi ile İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarını korumak için sahada pratik adımlarla derhal harekete geçmeye" çağrıldı.

Filistin halkının kültürel mirasına yönelik "kanlı ihlallerin" son bulması ve özellikle caminin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alması nedeniyle işgal yönetimine karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi avlusunda yerleşim konferansı düzenlenmesi "Filistin halkının kültürel ve dini mirasına açık bir saldırı ve dünya genelinde milyonlarca Müslümanın duygularını kışkırtma" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, işgal bakanlarının katılımıyla gerçekleşen bu ihlallerin, kutsal mekanları Yahudileştirmeyi ve Filistin'in tarihi kimliğini yok etmeyi hedefleyen sistematik bir politikanın parçası olduğu belirtildi.

"Çatışmayı açık bir dini çatışmaya dönüştürmeyi amaçlayan bu tehlikeli tırmanışın sonuçlarından tamamen İsrail hükümetinin sorumlu olduğu"na işaret edilen açıklamada, "Filistin'in somut ve somut olmayan mirası, küresel insan kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve işgalin tarihi silme, Filistin halkının kolektif hafızasını çarpıtma girişimlerine son vermek için ciddi uluslararası koruma gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Aralarında İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da bulunduğu bazı bakanlar ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün akşam, aşırı sağcı Gush Emunim hareketinin kuruluşunu anmak amacıyla Harem-i İbrahim Camisi avlusunda bir konferans düzenlemişti.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrailli bakanların da zaman zaman baskınına maruz kalan Harem-i İbrahim Camisi ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken, İsrail, geçen ramazan ayında bunu yerine getirmemişti.