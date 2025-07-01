FKÖ'den Gazze İçin UNRWA Üzerinden Yardım Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Kurtuluş Örgütü, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların yalnızca UNRWA aracılığıyla ulaştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca uluslararası toplumdan, Gazze'ye yardım ulaştırılması ve ateşkes sağlanması için harekete geçmesini istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların yalnızca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla ulaştırılması çağrısında bulundu.

FKÖ Yürütme Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, insani yardımların sadece UNRWA aracılığıyla organize edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara "Gazze halkına insani yardımın ulaştırılması, dağıtımının organize edilmesi ve derhal ateşkesin sağlanması" yönünde çağrıda bulunuldu.

Filistin sorununa ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, başta iki devletli çözüm ve işgalin sona erdirilmesi çerçevesinde Filistin devletinin tanınması olmak üzere diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda, geçen yapılması planlanan ancak ertelendiği ilan edilen uluslararası konferansın önemine dikkat çekildi.

Uluslararası Filistin Konferansının, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak başkanlığında, 17-20 Haziran tarihleri arasında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde üst düzey katılımla gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Ancak konferans, İsrail ile İran arasında artan gerilim nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan, İsrail'in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda, büyük bölümü çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 191 bin Filistinli yaşamını yitirdi ya da yaralandı. 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi.

Gazze'deki saldırılara paralel olarak İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki baskılarını da artırdı. Filistinli kaynaklara göre, şimdiye kadar en az 988 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Yolsuzluk operasyonunda ünlü oyuncu gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.