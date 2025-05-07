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FKÖ Başkanı Ruhi Fettuh'tan Uluslararası Topluma İsrail'e Karşı Acil Koruma Çağrısı

FKÖ Başkanı Ruhi Fettuh'tan Uluslararası Topluma İsrail'e Karşı Acil Koruma Çağrısı
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası toplumun Gazze'deki İsrail saldırılarına sessiz kalmasını kınayarak derhal uluslararası koruma sağlamaları gerektiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliam ve soykırımına sessiz kalmasını, "saldırıya ve zorla yerinden etme planına ortaklık" olarak nitelendirerek, Filistin halkı için derhal uluslararası koruma sağlanması çağrısı yaptı.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun bu suçlar karşısında sessiz kalmaya devam etmesinin, " İsrail'in saldırılarına ve faşist ordusunun öldürme, aç bırakma ve yıkım yoluyla uyguladığı zorla yerinden etme planına ortak olmak ve destek vermek anlamına geldiğini" ifade etti.

Konsey Başkanı Fettuh, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Mülteci Kampında yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalamasını, "İsrail hükümetinin suçlu zihniyetini yansıtan bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Fettuh, İsrail'in tüm uluslararası norm ve sözleşmeleri, özellikle mültecilerin ve sivil tesislerin hedef alınmasını yasaklayan Cenevre Sözleşmeleri'ni açıkça ihlal ederek masum sivilleri ve insani altyapıyı hedef almaya devam ettiğine dikkati çekti.

Konsey Başkanı Fettuh, özellikle sivilleri öldürmekle, çocukları yakmakla, Filistinlilerin evlerini yıkıp çalmakla ve masum insanları sahada infaz etmekle övünen İsrail ordusu subayları başta olmak üzere savaş suçları işleyenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını talep etti.

Fettuh, Birleşmiş Milletler'e, BM Güvenlik Konseyi'ne ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "bu suçları durdurmak, sorumlulardan hesap sormak ve İsrail işgali altındaki topraklarda yaşayan ve Filistin halkının varlığını hedef alan saldırılara maruz kalan Filistin halkına derhal uluslararası koruma sağlanması için acilen harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okulu son 24 saat içinde iki kez vurması sonucu toplam 31 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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