FKÖ Başkanı Ruhi Fettuh'tan İsrail'in Gazze Planına Sert Tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'ye yönelik elektrik, su ve gıda kesintisi çağrısının "savaş suçu ve açık bir soykırım itirafı" olduğunu belirtti.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, "Smotrich'in sözleri, işgal hükümetinin yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik politikasının açık bir itirafıdır. Bu, uluslararası hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil etmektedir." ifadelerine yer verdi.

İsrail hükümetinde dillendirilen bu söylemlerin artık yalnızca radikal görüş olmaktan çıktığını belirten Fettuh, son iki yıldır abluka, yardım merkezlerinin hedef alınması, altyapının yok edilmesi, zorla yerinden ettirme girişimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gaspçı İsraillilerin saldırılarına verilen destek gibi uygulamalarla fiili politikaya dönüştüğünü vurguladı.

Fettuh, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ni "hukuki ve siyasi sorumluluklarını üstlenmeye" davet ettiği açıklamasında, ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planlarına dikkat çekerek, "sivillere karşı yeni katliamlar işlenebileceği" uyarısında bulundu.

Fettuh, uluslararası topluma "derhal harekete geçmesi, İsrail'in suç politikalarının durdurulması, İsrailli liderlere yaptırım uygulanması ve Filistin halkına acil uluslararası koruma sağlanması" çağrısında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'nin kuzeyini Hamas savaşçılarının "açlıktan ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi"ne dönüştürme planını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 966 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 266 kişi de yaralandı.