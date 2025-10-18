Haberler

FKÖ Başkanı'ndan Uluslararası Güç Çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, Gazze'deki Filistin halkını korumak için uluslararası gücün gönderilmesini talep etti. Fettuh, İsrail ordusunun sivil hedeflere yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu ve sistematik bir yıkım politikası izlediğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını korumak amacıyla acil uluslararası güç göndermesi çağrısında bulundu.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 17 Ekim'de Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir sivil aracı hedef alarak aynı aileden 11 kişiyi öldürmesinin "sistematik bir katliam ve yıkım politikası"nın parçası olduğunu belirtti.

Filistinli yetkili, "Bu olay, işgalin Filistin halkına yönelik organize bir öldürme ve yıkım politikası izlediğini gösteriyor. Uluslararası toplum ve ABD yönetimi, saldırıları durdurmak, Filistinlilere temel ihtiyaçları sağlamak ve adaletin yanında durmak için acil adımlar atmalı." ifadelerini kullandı.

Saldırının "insanlığa karşı savaş suçu" olduğunu belirten ve İsrail hükümetini tamamen sorumlu tutan Fettuh, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını korumak amacıyla acil uluslararası güç göndermesi çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Bu suç münferit bir olay değil, suçluların hesap vermesini ve saldırıların durdurulmasını engelleyen uluslararası toplumun açık bir biçimde kayıtsız kaldığı bir ortamda öldürme ve yıkıma dayalı sistematik bir politikanın parçasıdır."

Fettuh, uluslararası taraflar ile ABD yönetimine saldırıların tamamen durdurulması, Filistin halkının gıda, barınma ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve adalet ile Filistin halkının haklarından yana tavır alınması çağrısında bulundu.

Fettuh ayrıca, aracın "sözde sarı hatta yaklaştığı" gerekçesiyle hedef alınmasının, uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, bunun "işgal güçlerinin insani değerleri hafife almasının ve sivillerin hedef alınmasını yasaklayan tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğinin yeni bir kanıtı" olduğunu vurguladı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusu kent merkezinden kısmen çekilmiş, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgelerde konuşlanmıştı.

Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
