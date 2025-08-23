FKÖ Başkanı: İsrail'in Saldırıları Etnik Temizlik Planının Parçası

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in üç gündür işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mugayyir beldesine düzenlediği saldırıların, Filistinlileri "göçe zorlama ve etnik temizlik planının" devamı olduğunu belirtti.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, "Mugayyir ve diğer Filistin beldelerine uygulanan kuşatma, baskınlar, evlerin yıkımı ve mülklere yönelik saldırılar, işgal devletinin zorla göç ve etnik temizlik politikasının parçasıdır. Bu saldırılar aynı zamanda Doğu Kudüs çevresindeki 'E1' ilhak projesini hayata geçirme çabalarının bir uzantısıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mugayyir'de uyguladığı şiddetin, Gazze'deki soykırım, abluka, aç bırakmayla bağlantılı olduğunu vurgulayan Fettuh, "Tüm bunlar, Filistin halkının tarihi topraklarındaki varlığını hedef alan tek bir planın parçalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fettuh, saldırıların uluslararası insancıl hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü'nün açık ihlali olduğunu belirterek uluslararası toplumun pasif tutumu ve bazı Batılı devletlerin İsrail'e verdiği desteğin bu saldırıları teşvik ettiğine dikkati çekti.

Uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulunan Fettuh, açıklamasında "İşgalin siyasi ve askeri liderleri hesap vermedikçe bu suçlar devam edecek. Dünya, uluslararası hukuku savunmak istiyorsa bu suça karşı net bir tavır almak zorunda." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, üç gündür sürdürdüğü saldırılarda Mugayyir'de onlarca eve baskın düzenleyerek, eşyalarına zarar verdi, tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etti, ağaçları söktü ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli yetkililer, son aylarda İsrail'in "güvenlik" gerekçesiyle sadece Mugayyir'de değil Batı Şeria'nın birçok bölgesinde ağaçların yok edilmesine yönelik askeri emirler çıkardığını, bunun Filistin topraklarını boşaltma politikasının parçası olduğunu belirtiyor.