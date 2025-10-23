Haberler

FKÖ Başkanı Fettuh'tan Smotrich'in Açıklamalarına Sert Tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Suudi Arabistan'a yönelik açıklamalarını insani değerlere saygı duymayan bir sömürgeci zihniyet olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Suudi Arabistan'a yönelik açıklamalarının "insan değerlerine saygı duymayan sömürgeci bir zihniyeti" yansıttığını belirtti.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, Smotrich'in Suudi Arabistan'a yönelik ifadelerinin, insani değerlere ve halklar arası ilişkilere saygı duymayan sömürgeci bir zihniyetin yansıması olduğunu dile getirdi.

Konsey Başkanı Fettuh, bu aşırı söylemin, iğrenç bir nefretten başka bir şey ifade etmediğini ve uzun zamandır İsrail'e ait özellik olan ayrımcılık ve ırkçılık kültürünü sürdürdüğünü kaydetti.

Fettuh, uluslararası toplumu, "bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden ve bölgede adil ve kalıcı bir barışa ulaşma şansını baltalayan bu aşırıcı yaklaşıma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye" çağırdı.

Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değinmiş ve alaycı ifadeler kullanmıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin Devleti'nin kurulması talebine işaret eden Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
