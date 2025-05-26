FKÖ Başkanı Fettuh'tan İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Kınama

FKÖ Başkanı Fettuh'tan İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Kınama
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği saldırıyı kınadı ve uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınayarak, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) "artık açıklamalarla yetinmeyip ölüme, açlığa ve yıkıma neden olan bu saldırıları durdurmak için acilen harekete geçmeye" çağırdı.

"Artık sessiz kalmak kabul edilemez, kınama ve endişe dili işe yaramıyor" ifadelerini kullanan Fettuh, İsrail'in ev, çadır ve barınak tanımaksızın her yeri hedef aldığını ve sistematik bir soykırım yürüttüğünü vurguladı.

FKÖ yetkilisi, yaklaşık 20 aydır süren saldırılar karşısında uluslararası sessizliğin suça ortaklık anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Filistin halkı artık daha fazla açıklamaya değil, uluslararası insancıl hukukun ve Roma Statüsü'nün uygulanmasını sağlayacak gerçek bir müdahaleye ihtiyaç duyuyor."

İsrail ordusunun, sabahın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin görüntülerde, okul çevresinde yanan çadırlar, hayatını kaybeden ya da yaralanan çok sayıda çocuk ve alevlerden kaçmaya çalışan siviller yer aldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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