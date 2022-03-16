Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi

Edinilen son dakika haberine göre Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle altın fiyatlarının yükselmesi, vatandaşların altın kaplama metal ziynet eşyalarına yönelmesine neden oldu.

Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle altın fiyatlarının yükselmesi, vatandaşların altın kaplama metal ziynet eşyalarına yönelmesine neden oldu.

Altın fiyatlarının artması, ziynet eşyalarını da ulaşılması zor bir hale getirdi. Düğün sezonun yaklaşmasıyla birlikte kollarının boş kalmasını istemeyen müşteriler, altın kaplama metal ziynet eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Eskişehir'de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Adem Dikici, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte satışlarının arttığını dile getirdi. İnsanların kuyumcudan iki tane bilezik aldıktan sonra kendi dükkanına gelip iki tane de altın kaplama bilezik aldığını dile getiren Dikici, şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarının yükselişinden sonra benim de satışlarımda artış oldu. Altın fiyatları yerinde durmadığı için insanlar ister istemez altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor. Altın kaplama ürünler de çok ucuz değil, insanlarımız şu an ona bile zorlanıyor. Altına zam geldikçe altın kaplama ürünlere de geliyor. İnsanlar iki tane bilezik alınca iki tane de yanına bizden kolu boş kalmasın diye. Bir altın kaplama metal bileziğin ortalama fiyatı 80 lira."

(Erhan Can/ İHA)

Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi

Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi

Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi

Son dakika haberleri: Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title