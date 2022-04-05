Fiyat İstikrarı Komitesi 4. Toplantısı başladı - Haberler

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Fiyat İstikrarı Komitesi 4. Toplantısı başladı

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında 4'üncü kez toplandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında 4'üncü kez toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'ndeki toplantıda, mart ayı enflasyon verileri, ekonomik temellerle bağdaşmayan fiyat artışlarına karşı önlemler, enflasyon ile mücadele çalışmaları ve gıda arz güvenliği konuları ele alınacak.

Bakanlığın koordinasyonunda her ay düzenlenen toplantı, Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Fiyat İstikrarı Komitesi 4. Toplantısı başladı

Fiyat İstikrarı Komitesi 4. Toplantısı başladı

Fiyat İstikrarı Komitesi 4. Toplantısı başladı

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AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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