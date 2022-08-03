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Fiyat artışları (1)

Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,17 artış gösterdi.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 79,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 144,61 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 49,65, yurt içi üretici fiyatları yüzde 97,3 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,37, Yİ-ÜFE yüzde 5,17 yükseldi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 45,72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,6 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 70,04, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 144,61 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuzda TÜFE'nin yüzde 3,4 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre haziranda yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR

20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022
Ocak0,561,651,981,11,822,461,021,061,351,6811,100,38-0,183,320,330,553,980,990,451,84

2,6610,45
Şubat0,560,30,430,71-0,020,810,730,160,350,914,81-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,48

1,227,22
Mart0,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,085,460,360,810,741,050,401,041,541,580,87

4,139,19
Nisan1,520,421,341,630,781,311,871,690,851,687,250,08-0,510,091,430,520,762,602,981,28

4,347,67
Mayıs-0,210,150,400,560,580,451,620,951,360,892,980,531-0,521,111,480,523,792,671,54

3,928,76
Haziran-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,031,131,944,95-1,491,460,060,250,410,073,030,090,69

4,016,77
Temmuz-0,230,310,450,091,160,150,551,360,581,802,37-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,991,02

2,465,17
Ağustos0,56-0,10,090,4-0,290,522,300,860,861,12

0,260,040,420,980,080,856,60-0,592,35

2,77

Eylül1,030,770,140,890,180,656,300,990,971,25

1,030,880,851,530,290,2410,880,132,65

1,55

Ekim1,961,81,91,551,442,082,6722,132,39

0,170,690,92-0,20,841,710,910,173,55

5,24

Kasım0,380,010,180,670,521,49-1,440,382,33,51

1,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,084,08

9,99

Aralık0,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,58

-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,692,36

19,08

Yıllık DeğişimTÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022
Ocak10,617,317,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6911,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,84

26,1693,53
Şubat10,437,037,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,449,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,26

27,09105,01
Mart10,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,148,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,50

31,20114,97
Nisan11,146,139,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,977,651,712,984,82,8716,3716,3730,126,71

35,17121,82
Mayıs8,286,519,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,508,062,1711,286,523,2515,2620,1628,715,53

38,33132,16
Haziran8,878,39,167,27,6410,9015,3915,7212,6217,5378,626,445,239,756,733,4114,8723,7125,046,17

42,89138,31
Temmuz9,078,889,326,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,66,136,619,465,623,9615,452521,668,33

44,92144,61
Ağustos8,888,179,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,25

4,566,389,886,213,0316,3432,1313,4511,53

45,52

Eylül9,197,888,867,957,2811,224,529,2611,7519,58

4,036,239,846,921,7816,2846,152,4514,33

43,96

Ekim7,87,718,967,587,1611,9025,248,5511,8919,89

2,576,7710,15,742,8417,2845,011,718,20

46,31

Kasım6,377,329,158,1712,9821,6210,5614,0321,31

3,65,678,365,256,4117,3038,544,2623,11

54,62

Aralık6,167,48,178,818,5311,9220,3011,8414,636,08

2,456,976,365,719,9415,4733,647,3625,15

79,89

(Sürecek)

AA / Merve Özlem Çakır - Güncel

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