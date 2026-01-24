Haberler

Bakan Şimşek: Fitch, Ülkemizin Kredi Notu Görünümünü Pozitife Çevirdi

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdiğini ve bunun olası bir not artışına işaret ettiğini bildirdi. Şimşek, ekonomik programlarının kırılganlıkları azaltmaya ve finansal istikrarı güçlendirmeye devam ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdiğini belirterek, bunun olası bir not artışına işaret ettiğini açıkladı. Şimşek, "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programına ilişkin üç olumlu gelişmeye dikkati çekti.

Şimşek, paylaşımında kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesine yer vererek, "Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin bir diğer gelişmeyi de paylaşan Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı" dedi.

Şimşek, kısa vadeli yabancı kaynak girişine yönelik alınan bir önleme de değinerek, "Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı" açıklamasında bulundu.

Paylaşımının sonunda ekonomi programına vurgu yapan Şimşek, "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

