Fitch Ratings'ten Şekerbank'a not artışı - Haberler

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Fitch Ratings'ten Şekerbank'a not artışı

AA - Abdulselam Durdak - Güncel
Fitch Ratings'ten Şekerbank'a not artışı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti.

Şekerbank açıklamasına göre, konuya ilişkin Fitch'ten yapılan açıklamada, ilgili not artırımına bankanın kredi değerliliğindeki artış dayanak olarak gösterilirken, bu pozitif gelişimin Transformasyon Programı'nın da desteğiyle karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Fitch Ratings, Şekerbank'ın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etti.

AA / Abdulselam Durdak - Güncel

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