Fitch Ratings İzmir Büyükşehir'in Kredi Notunu Aaa Olarak Açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fitch Ratings İzmir Büyükşehir'in Kredi Notunu Aaa Olarak Açıkladı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Fitch Ratings İzmir Büyükşehir'in Kredi Notunu Aaa Olarak Açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in İzmir'in kredi notunu en yüksek seviye olan AAA olarak belirlediğini açıkladı. Soyer, "Ülkemizin ekonomik krizin pençesinde olduğu bu günlerde dimdik ayaktayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in İzmir'in kredi notunu en yüksek seviye olan AAA olarak belirlediğini açıkladı. Soyer, "Ülkemizin ekonomik krizin pençesinde olduğu bu günlerde dimdik ayaktayız" dedi.

Fitch Ratings'in kararını sosyal medya hesabından duyuran Tunç Soyer, ekonomik krize rağmen alınan notun yüksekliğine vurgu yaptı. Soyer şu paylaşımı yaptı:

"Fitch Ratings belediyemizin ulusal kredi notunu bir kez daha en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi. Ülkemizin ekonomik krizin pençesinde olduğu bu günlerde dimdik ayaktayız. Güçlü ve güvenilir mali yapımızla devasa yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."

ANKA / Güncel

Fitch Ratings Tunç Soyer İzmir Kredi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title