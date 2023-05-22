Fitch: Nev'ler 2023'te Çin Otomobil Pazarının Büyümesindeki Ana Etmen Olacak

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Fitch Ratings'e göre yeni enerjili araçlar (NEV) 2023'te Çin otomobil pazarının büyümesinde ana etmen olmaya devam edecek.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir BYD Seagull sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Fitch Ratings'e göre yeni enerjili araçlar (NEV) 2023'te Çin otomobil pazarının büyümesinde ana etmen olmaya devam edecek.

Fitch Ratings Asya-Pasifik kurumsal araştırma direktörü Yang Jing, yakın zaman önce düzenlenen bir konferansta Çin'in NEV pazarındaki yıllık büyüme oranının bu yıl yüzde 30'u geçmesinin beklendiğini açıkladı. Yang, küresel otomobil üreticilerinin elektrifikasyon sürecini hızlandırabileceklerini ve Çin'deki stratejilerini buna göre ayarlayabileceklerini belirtti.

Yang, NEV'leri teşvik etmeye dönük önlemlerin yanı sıra daha ucuz yeni akü malzemeleri sunmanın, ülkenin kırsal alanlarında küçük ve mini elektrikli araçların yaygınlaşmasına yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Çin bu ayın başlarında şarj altyapılarının inşasını hızlandırmaya odaklanarak, kırsal alanlarda yaşayan insanların NEV satın almalarını ve kullanmalarını desteklemek için bir genelge yayımladı.

Endüstri verileri, Çin'in NEV gelişiminin hızlı seyrettiğini gösteriyor. Yeni enerjili araç üretimi bu yılın ilk dört ayında yüzde 42,8 artarak 2,29 milyona çıkarken, satışlar da aynı düzeyde artış göstererek 2,22 milyona ulaştı.