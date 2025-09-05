Haberler

Fıstık Hasadı Sırasında Ağaçtan Düşen Adam Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te fıstık ağaçlarında hasat yapan 53 yaşındaki Ahmet S., dengesini kaybederek düştü. Yaralı, engebeli araziden dolayı patpat aracına taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

SİİRT'te hasat yaparken fıstık ağacından düşen Ahmet S. (53), yaralandı. Arazinin engebeli olması nedeniyle Ahmet S., patpat adı verilen tarım aracıyla ambulansa ulaştırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Gedikkaşar köyünde meydana geldi. Çıktığı fıstık ağacında hasat yapan Ahmet S., dengesini kaybedip düştü. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans bölgeye ulaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, patpat adı verilen tarım aracıyla Ahmet S.'ye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Ahmet S., yine patpat yardımıyla ambulansa taşındı. Ahmet S. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ahmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Koç'tan seçim için sürpriz hamle

Ali Koç'tan seçim hamlesi: Efsane isim geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki

FIBA'ya sert tepki: Gece 3'te bile oynatsanız engelleyemezsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.