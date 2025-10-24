FİSKOBİRLİK, Çin'de Türk Fındığını Tanıtacak

ANKARA, 24 Ekim (Xinhua) -- Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), Türk fındığını Çin pazarında tanıtmak ve iki ülke arasında "ortak bir hikaye" yazmak üzere 5- 10 Kasım tarihlerinde Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin fındık üretimindeki lider konumunu Çin'in hızla büyüyen ekonomisiyle buluşturmak isteyen birlik, bu fuarı sadece bir ihracat fırsatı değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik bir köprü olarak görüyor.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Xinhua'ya verdiği demeçte Çin pazarına dair beklentilerini, Türk fındığının markalaşma hedeflerini ve iki ülke arasındaki kültürel yakınlığı anlattı.

Bayraktar, "Çin bizim için çok önemli bir pazar çünkü Çin, genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi ve değişen yaşam tarzıyla dünyanın en dikkat çekici ülkelerinden biri" dedi.

Bayraktar, "Her ne kadar yemek kültürümüz farklı olsa da, yaşam tarzlarımız ve kültürel değerlerimiz arasında önemli benzerlikler bulunuyor. Bu da Türk fındığının Çin pazarında kendine yer bulması için bir avantaj oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 60'ını karşıladığını hatırlatan Bayraktar, "Türkiye, fındıkta dünyada ana üretici konumunda. Çin gibi büyük bir pazarla bu üretim gücünü buluşturmak istiyoruz. Çin'in ekonomik gelişimi, artan gelir düzeyi ve genç nüfusu, fındık tüketimi açısından büyük bir potansiyel barındırıyor" diye konuştu.

İki ülke arasındaki tarihsel bağlara da dikkat çeken Bayraktar, "Tarih boyunca Türklerle Çinliler komşuluk yapmış, kültürel ilişkiler kurmuş. Bugün de İpek Yolu hattı üzerindeki ortak geçmişimiz bu işbirliğini güçlendiren bir unsur. Biz Çin'i sadece ticari bir pazar olarak değil, kardeş bir coğrafya olarak görüyoruz" dedi.

FİSKOBİRLİK'in bu yıl sekizincisi yapılacak Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılımını, iki ülke arasında ekonomik olduğu kadar kültürel bir bağ kurma fırsatı olarak da değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, "Türk fındığının markalaşması açısından Çin çok uygun bir ülke. Biz bu fuarda hem ürünlerimizi tanıtacağız hem de güvenli ve sağlıklı gıdaya erişim konusunda ortak bir vizyon ortaya koyacağız" dedi.

Bayraktar, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı "iki ülke arasında ortak bir hikaye yazmak için fırsat" diye tanımladı.

Türkiye'nin en büyük üretici birliği olduklarını vurgulayan Bayraktar, "FİSKOBİRLİK olarak 160.000 ortağımızla doğrudan üreticiyi temsil ediyoruz. Dolayısıyla bu fuar bizim için sadece ticari bir etkinlik değil, aynı zamanda üreticimizin emeğini uluslararası arenaya taşımak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Çin pazarındaki tüketici alışkanlıklarını yakından incelediklerini belirterek, ülkede özellikle şekersiz ve prebiyotik fındık ezmesi ürünlerine yönelik artan ilgiye dikkat çeken Bayraktar, "Araştırma ve geliştirme çalışmalarımız sonucunda bağırsak sağlığını destekleyen, enerji veren ama şeker içermeyen ürünler geliştirdik. Çinli tüketicilerin daha az şekerli ve daha doğal ürünleri tercih ettiğini biliyoruz. Bu nedenle ürünlerimizi bu beklentilere uygun hale getirdik" dedi

Çin'de fındık ve kakaolu krema gibi ürünlere olan ilginin arttığını da kaydeden Bayraktar, "Biz Türk fındığının kalitesini bu alanda da öne çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz, Çin pazarında Türk fındığını sadece bir hammadde olarak değil, aynı zamanda güçlü bir marka olarak konumlandırmak" diye konuştu.

Fındığın protein bakımından değerli ve sağlıklı bir ürün olduğuna işaret eden Bayraktar, "Biz güvenli gıda ve sağlığa faydalı ürünler üretmeye çalışıyoruz. Çin'in de bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu alanda ortak bir anlayışımız var" dedi.

Bayraktar, "Biz Çin pazarına sadece ihracat gözüyle bakmıyoruz. Ortak kazanç, ortak gelişim ve kültürel paylaşım temelinde bir ilişki kurmak istiyoruz. Türk fındığının Çin'de bilinirliğini artırmak ve uzun vadeli bir işbirliği oluşturmak istiyoruz. Bu fuar bizim için sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda iki ülke arasında yeni bir köprü kurmaya yönelik de bir adım olacak" ifadelerini kullandı.