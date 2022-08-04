Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı İZMİT'te, kimliği belirsiz kişi, sahildeki parkta çimleri sulamada kullanılan fıskiyeye tekme atıp kırınca havaya fışkıran su ile ıslandı. İZMİT'te, kimliği belirsiz kişi, sahildeki parkta çimleri sulamada kullanılan fıskiyeye tekme atıp kırınca havaya fışkıran su ile ıslandı. İzmit sahilinde bir erkek, yeşil alanların sulamasında kullanılan yerdeki fıskiyeye takma attı, ardından da suyu yönlendiren başlığı çıkarmaya çalıştı. Başlığı çıkaramayan kişi, fıskiyeye yeniden tekmeyle vurdu. Bu kez başlık kırıldı, havaya fışkıran tazyikli su kendisini ıslattı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, duruma tepki gösterdi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir Kocaeli su Güncel Haberler

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