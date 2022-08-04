FISKİYEYİ TEKMELEDİ SONUNDA KENDİ ISLANDI İZMİT'te, sahildeki parkta çimleri sulamada kullanılan fıskiyeye ardı ardına tekme atan kişi, fıskiyenin başlığını kırarken, su havaya yönelince kendi ıslandı. İZMİT'te, sahildeki parkta çimleri sulamada kullanılan fıskiyeye ardı ardına tekme atan kişi, fıskiyenin başlığını kırarken, su havaya yönelince kendi ıslandı. İzmit sahilinde yeşil alanların sulamasında kullanılan fıskiyeye tekme atan kişinin görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. Yerdeki fıskiyeye ardı ardına tekme atan kişinin ne yapmak istediğine anlam verilemedi. Fıskiyeye tekme attıktan sonra eli ile suyu yönlendiren başlığı çıkarmaya çalışan kişi yeniden tekme attı. Başlık yerinden çıkınca su havaya doğru yönelirken, fıskiyeye tekme atan kişinin ıslanması görüntülere yansıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyenler, fıskiyeye tekme atan kişiye tepki gösterdi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› FISKİYEYİ TEKMELEDİ SONUNDA KENDİ ISLANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.