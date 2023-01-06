Fıs Para Dünya Snowboard Şampiyonası Sıcak Hava Nedeniyle Ertelendi Güncel Haberler CENEVRE, 6 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Kayak ve Sbowboard Federasyonu (FIS) Perşembe günü, 2023 FIS Para Dünya Snowboard Şampiyonası'nın sıcak hava nedeniyle ertelendiğini duyurdu. CENEVRE, 6 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Kayak ve Sbowboard Federasyonu (FIS) Perşembe günü, 2023 FIS Para Dünya Snowboard Şampiyonası'nın sıcak hava nedeniyle ertelendiğini duyurdu. FIS, İspanya'nın La Molina kayak merkezinde bu ay içerisinde düzenlenmesi planlanan turnuvanın 9-18 Mart'a ertelendiğini açıkladı. FIS'ın yayınladığı basın bülteninde, "(Yeni yıl tatili boyunca) Orta Avrupa'da yaşanan alışılmışın dışında sıcaklıklar, La Molina'da kar konusunda mevcut kritik durumu yaratarak yarışmanın ertelenmesine sebep oldu" denildi. Kaynak: Xinhua / Güncel 18 mart İspanya Dünya Güncel Haberler

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