Fırtınanın vurduğu İzmir'de çalışmalar gece de sürüyor Deniz taşması nedeniyle su altında kalan yollarda çalışmalar tamamlandı Dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen deniz taşması, İzmir'in kıyılarında su baskınına neden olurken, hayat yeniden normale dönmeye başlıyor.

Fırtınanın vurduğu İzmir'de çalışmalar gece de sürüyor

Deniz taşması nedeniyle su altında kalan yollarda çalışmalar tamamlandı

İZMİR - Dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen deniz taşması, İzmir'in kıyılarında su baskınına neden olurken, hayat yeniden normale dönmeye başlıyor. Apartman girişleri ve iş yerlerindeki suların tahliye edilme çalışmaları sürerken, deniz taşması nedeniyle kapanan yolların yeniden trafiğe açıldığı öğrenildi.

Dün olumsuz hava şartları nedeniyle 44 il için turuncu, 20 il içinse sarı kodlu uyarı yapılmış, turuncu kodlu uyarı yapılan İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle deniz taşması meydana gelmişti. Kent merkezinde Alsancak Polis Merkezi Amirliği ile Cumhuriyet Meydanı arası Kordon'un tamamı, Kordon Ordu evi ile Talatpaşa Bulvarı'nın bir kısmı ve Cumhuriyet Bulvarı'nın bir kısmında, Karşıyaka ilçesinde ise Yalı Bulvarı, Karşıyaka Yelken Kulübü önü, Mavişehir Opera Caddesi ve 2043 Sokak denizden gelen suyla sele teslim olurken, birçok ev, iş yeri ve araç hasar görmüştü.

Dün sabahın ilk saatlerinde başlatılan çalışmalar gün boyu sürerken, yoğun yağış ve deniz taşkınları sebebiyle trafik akışında oluşan olumsuzluklar saat 00.15 itibarıyla son buldu ve kentte trafiğe kapalı olan güzergah kalmadı.

Tahliye çalışmaları sürüyor

Özellikle Kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde su baskınlarının yaşandığı apartman girişleri, iş yeri ve iş hanlarında ise tahliye çalışmaları sürüyor. Su baskınlarının yaşandığı yerlerde vidanjörlerle su çekilirken, çalışmaların yarına kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.