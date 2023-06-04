FIRTINADA YÜRÜYEMEYEN ADAMIN İMDADINA POLİS YETİŞTİ

AMASYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan Yılmaz Ayan'ın (63) imdadına polis ekipleri yetişti.

Amasya'da dün akşam etkili olan şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstasyon Mahallesi Kapalı Spor Salonu önünde evine gitmeye çalışan Yılmaz Ayan, rüzgarın etkisiyle ayakta durup yürümekte zorlandı ve defalarca yere düştü. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri Ayan'ı fark edip yardımına koştu. Ekipler Ayan'ı polis otosuna alarak evine bıraktı.(DHA)