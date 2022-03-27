Fırtınada uçan şemsiyenin peşinden böyle koştu - Haberler

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Fırtınada uçan şemsiyenin peşinden böyle koştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Amasya'da fırtınada uçan şemsiyenin peşinden koşan adamın o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

AMASYA (İHA) - Amasya'da fırtınada uçan şemsiyenin peşinden koşan adamın o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Amasya Sebze Hali'nde fırtına nedeniyle çalıştığı işyerine ait şemsiyenin hareketlendiğini gören Murat Çopuroğlu, tutmaya çalışıp tek ayağıyla da üzerine bastı. Çopuroğlu, halat kolunu çevirdiği şemsiyeyi katlamaya çalışmasına rağmen sürüklenmesi üzerine peşine düştü. Rüzgarın etkisiyle metrelerce ilerleyen şemsiyenin ardından koşup üzerine atlayan evli ve 3 çocuk babası Çopuroğlu, bu sayede şemşiyeyi devirerek durdurmayı başardı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediğinde 3 yıl önce Osmaniye'de sebze halinde oluşan hortum sırasında iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalanan adamın yaşadıklarının aklına geldiğini belirten 54 yaşındaki Çopuroğlu, "O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi" dedi.

Fırtınada uçan şemsiyenin peşinden böyle koştu

Fırtınada uçan şemsiyenin peşinden böyle koştu

Fırtınada uçan şemsiyenin peşinden böyle koştu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fırtına, Amasya, Güncel, Haberler

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