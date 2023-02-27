Fırtınada sürüklenen tekneyi KEGM ekipleri kurtardı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtına nedeniyle denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı ekiplerce kurtarıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtına nedeniyle denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı ekiplerce kurtarıldı.
Bodrum'da dün başlayan fırtına, bugün de etkili oldu. Bodrum Kalesi önlerinde, halatın kopması sonucu sürüklenen, 15 metre uzunluğundaki tekne için ekipler harekete geçti. Bölgeye ulaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'KIYEM-6' botu ekibi, kimsenin bulunmadığı tekneyi Bodrum Marina'ya yanaştırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel