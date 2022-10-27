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Fırtınada karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü

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Fırtınada karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü

İSKENDERUN Körfezi'nde 7,5 ay önce fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan Gabon bayraklı 'MV Moraz' adlı gemi tamir edilerek yüzdürüldü.

İSKENDERUN Körfezi'nde 7,5 ay önce fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan Gabon bayraklı 'MV Moraz' adlı gemi tamir edilerek yüzdürüldü.

İskenderun ilçesinde körfeze demirlenen, Gabon bayraklı yük gemisi 'MV Moraz' 11 Mart günü fırtına nedeniyle halat kopararak sürüklenip, karaya oturdu. Günler süren çalışmanın ardından geminin su alan yerlerinin bakım ve onarımı tamamlandı. 125 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki MV Moraz'ın yüzdürülmesinin ardından söküm için İzmir Aliağa'ya götürüleceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Fırtına Gabon Güncel Haberler

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