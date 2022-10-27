Fırtınada karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü Güncel Haberler İSKENDERUN Körfezi'nde 7,5 ay önce fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan Gabon bayraklı 'MV Moraz' adlı gemi tamir edilerek yüzdürüldü. İSKENDERUN Körfezi'nde 7,5 ay önce fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan Gabon bayraklı 'MV Moraz' adlı gemi tamir edilerek yüzdürüldü. İskenderun ilçesinde körfeze demirlenen, Gabon bayraklı yük gemisi 'MV Moraz' 11 Mart günü fırtına nedeniyle halat kopararak sürüklenip, karaya oturdu. Günler süren çalışmanın ardından geminin su alan yerlerinin bakım ve onarımı tamamlandı. 125 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki MV Moraz'ın yüzdürülmesinin ardından söküm için İzmir Aliağa'ya götürüleceği öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İskenderun Fırtına Gabon Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fırtınada karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.