Fırtınada inşaat halindeki evin duvarı çöktü; 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı - Haberler

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Fırtınada inşaat halindeki evin duvarı çöktü; 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
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Fırtınada inşaat halindeki evin duvarı çöktü; 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki bir evin çöken duvarının altında kalan 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki bir evin çöken duvarının altında kalan 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı.

Olay, akşam saaterinde ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki bir evin duvarı çöktü. Olayı görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, çöken duvarın altında kalan Hacı Ali Günseli (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli, (11), göçük altından çıkarıldı. 3'ünün durumu ağır 5 çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan çocuklardan Hacı Ali Günseli ve Mustafa Tiren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 çocuğun ise hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ GÜL: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddetli fırtınanın devam ettiğini ve zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

Yaşamını yitiren çocukların ailelerine de başsağlığı dileyen Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te şiddetli toz fırtınası devam ediyor. Araban ilçemizde vefat eden 2 çocuğumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım."


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

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