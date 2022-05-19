Fırtınada Güzelyalı iskelesine yanaşamayan deniz otobüsü, yolcularını Mudanya'ya indirdi - Haberler

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Fırtınada Güzelyalı iskelesine yanaşamayan deniz otobüsü, yolcularını Mudanya'ya indirdi

Demirören Haber Ajansı - Abdulselam Uğur - Güncel
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Fırtınada Güzelyalı iskelesine yanaşamayan deniz otobüsü, yolcularını Mudanya'ya indirdi

BURSA'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) Güzelyalı seferini yapan deniz otobüsü, kendi iskelesine yanaşamayıp yolcularını Mudanya'daki Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesine bıraktı.

BURSA'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) Güzelyalı seferini yapan deniz otobüsü, kendi iskelesine yanaşamayıp yolcularını Mudanya'daki Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesine bıraktı.

Marmara Denizi'nde dün etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul'dan hareket eden İDO'ya ait deniz otobüsü, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki İDO iskelesine yanaşamadı. Deniz otobüsünün kaptanı, fırtınadan daha az etkilenen Mudanya merkezindeki BUDO iskelesine yöneldi. Deniz otobüsü, şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle limana güçlükle yanaştırıldı. Birkaç kez halat koparan deniz otobüsünün yolcuları da tahliye sırasında zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur - Güncel

İstanbul Deniz Otobüsleri, Güzelyalı, Fırtına, Mudanya, Güncel, Haberler

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