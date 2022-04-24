Fırtınada evin çatısına uçan ağılın çatısı AFAD ekipleri tarafından kaldırıldı

AKSARAY - Aksaray'da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınada yerinden koparak hemen yanı başında bulunan evin çatısına uçan ağılın çatısı Afet Acil Durum ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da etkili olan fırtına birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle kent genelinde birçok çatı yerinden koparak uçtu. Karayollarında adeta kum fırtınasının yaşandığı ve görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü fırtınada, merkeze bağlı Yanyurt köyünde 80 yaşındaki Sultan Göküzüm'e ait ağılın çatısı yerinden koparak hemen yanında bulunan evin çatısına uçtu. Fırtınanın ardından günlerdir meydana gelen olumsuzluklara karşı mücadelesini sürdürerek vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalışan AFAD Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve köylerde yaşanan olumsuzlukları gidermeye çalışıyor. Yaşlı kadının evine giden AFAD ekipleri hummalı bir çalışma başlatarak kesi aletleri ve vinç yardımı ile uçan çatıyı, evin çatısının üzerinden kaldırdı. Ardından yaşlı kadının mağdur olmaması için çatıyı tamir etmeye çalışan AFAD ekipleri işlemlerin ardından çatıyı tekrar ağılın üzerine yerleştirecek. Köy halkı, yaşanan olumsuzluklarda kendilerini yalnız bırakmayan AFAD ekibine teşekkür etti.