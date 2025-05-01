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Fırtınada Apartman Çatısı Uçtu, Elektrik Direği Devrildi

Fırtınada Apartman Çatısı Uçtu, Elektrik Direği Devrildi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir apartmanın çatısı fırtına nedeniyle uçarken, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de bir elektrik direği devrildi. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine itfaiye ve enerji şirketi çalışanları onarım çalışmaları başlattı.

APARTMAN ÇATISI UÇTU; O ANLAR KAMERADA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Badem Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısının fırtınada uçtuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bulunan vatandaşların kaçıştığı, bir kişinin ise son anda uçan çatının altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Sapanca mezrasında ise fırtınanın şiddetine dayanamayan bir elektrik direği devrildi. Elektrik direğinin üzerinde bulunan trafonun da zarar görmesiyle elektrik kesintisi yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve enerji şirketi çalışanları tarafından onarım çalışması başlatıldı.

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK- Salih KESKİN/ DİYARBAKIR- MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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